Третья волна коронавируса в Грузии

Третья волна распространения коронавирусной инфекции началась в Грузии. Как передает ТАСС, об этом в воскресенье сообщил гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".

"В стране уже началась третья волна, однако мы хотим, чтобы она была максимально управляемой, чтобы не получить широкомасштабной эпидемии. Все кластеры [распространения инфекции], которые у нас есть, связаны с большим скоплением людей: свадьбы, поминки, дни рождения и прочее", - сказал Гамкрелидзе, добавив, что в последнее время большинство случаев заражения связаны с распространением так называемого британского штамма.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. С 21 марта по 22 мая того же года в республике действовал режим чрезвычайного положения. Вторая волна распространения инфекции в стране началась в сентябре прошлого года и достигла пика 5 декабря (5 450 новых случаев). С ноября правительству пришлось вводить ряд ограничений, в том числе запрет на выход из дома с 21:00 до 05:00.