Рамазан не отменяет коронавирус: на Аллаха надейся, но сам не плошай главное на этот час
Мусульмане мира встречают священный месяц Рамазан, или Рамадан, как называют его в некоторых восточных странах. Это месяц поста и молитв (намаза), пожертвований и помощи нуждающимся, что должно способствовать духовному и нравственному очищению, укреплению веры и воли людей.
По сути, это испытание прочности веры, твердости в следовании ее устоям любого верующего человека, ведь духовной традиции поста и отречения хотя бы на время даже от греховных мыслей придерживаются и иудеи, и христиане. И тысячелетиями люди старались следовать этому предписанию Священных Писаний.
Но вселенское бедствие нашего времени – пандемия коронавируса уже второй год делает этот экзамен еще более сложным. Верующие не могут посещать храмы – мечети, церкви, синагоги, почти во всех странах они закрыты, хотя именно всеобщая, совместно с единоверцами молитва наиболее богоугодна, особенно в дни религиозных праздников. Невозможно и совершать паломничество (хадж) к святыням, что тоже является благим делом. И этим ограничения в отправлении религиозных обрядов многих народов, к сожалению, не ограничиваются.
Пандемия внесла серьезные коррективы в нашу действительность, не обойдя и ее религиозную сторону. И это вынуждены были понять и принять многие религиозные деятели. Сегодня, во второй год пандемии, второй год Рамазана в условиях карантина, многие мусульманские духовные лидеры объявили, что свои решения по проведению священного месяца будут принимать в соответствии с позицией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В частности, так заявили богословы авторитетного для всего мусульманского мира Египетского университета Аль-Азхар.
А влиятельный Центральный совет мусульман ФРГ считает уменьшение социальных контактов в сложившейся ситуации не только гражданским, но и духовным долгом. «Сохранение жизней людей полностью соответствует положениям нашей веры», - сказал глава организации Айман Мазиек, призвав свою паству с молитвой настроиться не только на проведение поста, но и на соблюдение карантинных ограничений. В Германии в настоящее время запрещено проведение всех богослужений - независимо от конфессий.
Меры по ограничению привычного характера отправления религиозных обрядов предпринимает и Иран. В видеообращении от 9 апреля сам духовный лидер Ирана Али Хаменеи попросил соотечественников отказаться в этот Рамазан от больших собраний - эта касается как совместной молитвы, так и вечерней трапезы - ифтара.
Более того, с большей осторожностью в этот раз надо подойти и к самому посту (орудж). Если и прежде исламские каноны указывали, что мусульмане должны соблюдать пост только в том случае, если это не несет угрозы их здоровью - больные и пожилые люди, как и беременные женщины могут не придерживаться соответствующих ограничений, то сейчас даже небольшое недомогание может служить достаточным основанием, чтобы отступить от традиции. Отказ от пищи и питья в течение дня не совсем здоровых людей может содействовать распространению коронавируса, потому что экстремальные условия повышают риск заболевания COVID-19.
Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов в этой связи напомнил: «В религии есть определение: любое действие, которое вредит твоему здоровью, ты его делать не должен... Здоровье, жизнь человека очень важны, никто не вправе покушаться на это, даже именем Бога, именем религии нельзя…».
К призывам и наставлениям авторитетных деятелей ислама, несомненно, следует прислушаться и верующим Азербайджана. Да, совместный намаз, общий для всех родственников ифтар в традициях мусульман, но и молитва в одиночестве или со своими домашними, как и ритуальная трапеза с самыми близкими – тоже богоугодны. Главное, чтобы вера была в сердце, чтобы все происходило с радостью и любовью, как и должно быть в дни священного Рамазана.
Азербайджан, как и весь мир накрыла третья волна пандемии. Число заболевших коронавирусом в день перевалило за две тысячи. Стремление во что бы то ни стало в таких условиях исполнять все обряды – уже не вера, а слепой фанатизм. Подумайте, стоит ли рисковать собственной жизнью, не говоря уже здоровье своих близких, своих детей, ради удовлетворения своей гордыни, заявляя - я мусульманин и все равно буду делать все, как принято. «Каждый мусульманин ответственен не только за себя, но и за родных и близких людей, на нем лежит часть общей ответственности за судьбу страны, в которой он живет», - говорят сегодня своей пастве духовные лидеры ислама.