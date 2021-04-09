Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 02:27

Мусульмане мира встречают священный месяц Рамазан, или Рамадан, как называют его в некоторых восточных странах. Это месяц поста и молитв (намаза), пожертвований и помощи нуждающимся, что должно способствовать духовному и нравственному очищению, укреплению веры и воли людей. По сути, это испытание прочности веры, твердости в следовании ее устоям любого верующего человека, ведь духовной традиции поста и отречения хотя бы на время даже от греховных мыслей придерживаются и иудеи, и христиане. И тысячелетиями люди старались следовать этому предписанию Священных Писаний.

Но вселенское бедствие нашего времени – пандемия коронавируса уже второй год делает этот экзамен еще более сложным. Верующие не могут посещать храмы – мечети, церкви, синагоги, почти во всех странах они закрыты, хотя именно всеобщая, совместно с единоверцами молитва наиболее богоугодна, особенно в дни религиозных праздников. Невозможно и совершать паломничество (хадж) к святыням, что тоже является благим делом. И этим ограничения в отправлении религиозных обрядов многих народов, к сожалению, не ограничиваются. Пандемия внесла серьезные коррективы в нашу действительность, не обойдя и ее религиозную сторону. И это вынуждены были понять и принять многие религиозные деятели. Сегодня, во второй год пандемии, второй год Рамазана в условиях карантина, многие мусульманские духовные лидеры объявили, что свои решения по проведению священного месяца будут принимать в соответствии с позицией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В частности, так заявили богословы авторитетного для всего мусульманского мира Египетского университета Аль-Азхар. А влиятельный Центральный совет мусульман ФРГ считает уменьшение социальных контактов в сложившейся ситуации не только гражданским, но и духовным долгом. «Сохранение жизней людей полностью соответствует положениям нашей веры», - сказал глава организации Айман Мазиек, призвав свою паству с молитвой настроиться не только на проведение поста, но и на соблюдение карантинных ограничений. В Германии в настоящее время запрещено проведение всех богослужений - независимо от конфессий. Меры по ограничению привычного характера отправления религиозных обрядов предпринимает и Иран. В видеообращении от 9 апреля сам духовный лидер Ирана Али Хаменеи попросил соотечественников отказаться в этот Рамазан от больших собраний - эта касается как совместной молитвы, так и вечерней трапезы - ифтара.