Одновременно в СМИ появилась информация о формировании за счет дополнительных воинских подразделений «железного кулака» Североатлантического блока в странах Балтии и Восточной Европы. В частности, сообщается, что в Эстонию прибыли истребители ВВС США F-16 из 180-й истребительной эскадрильи вооруженных сил США, а также бронетехника, самоходные артиллерийские установки M109A6 «Paladin» американской полевой артиллерии Армии. Во все балтийские страны и Польшу подошло подкрепление в виде стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 и B-1B Lancer. Для защиты неба над территорией Латвии и Литвы установлены американские ЗРК MIM-104 Patriot.

На фоне активного усиления НАТО своего восточного фланга председатель военного комитета альянса маршал авиации Стюарт Пич посетил Украину. На встрече с руководством страны он подтвердил ценность партнерства НАТО с Украиной и поддержку ее суверенитета и территориальной целостности.

Комментируя эту информацию haqqin.az , американский военный эксперт, бывший начальник военного штаба НАТО Гарри Табах заявил, что такое беспрецедентное усиление военного присутствия НАТО в Европе осуществляется автоматически в ответ на продвижение и концентрацию российской армии.

Группировка НАТО в Латвии усилена истребителями пятого поколения ВВС США F-35A Lightning II, одновременно в страну въехала колонна танков M1A2 Abrams из 5-го эскадрона 4-го кавалерийского полка 2-й бронетанковой бригады боевой группы 1-й пехотной дивизии. Арсенал Польши пополнился танками PT-91 Twardy, САУ M109 Paladin, а подразделения 2-го кавалерийского полка американской армии уже дислоцированы в поселке Ожиш в 30 км от российской Калининградской области.

«Все это проработано генштабами, объединенными штабами НАТО, и для этого нет необходимости в принятии политических решений со стороны каких-то президентов или глав государств альянса, - подчеркнул эксперт. - Как только оппоненты НАТО где-либо концентрируют силы, сразу же принимаются адекватные меры. Для того, главным образом, чтобы показать: мы видим и готовы к отражению. Эти действия не происходят спонтанно, они продуманы на несколько позиций вперед».

Табах считает, что такое наращивание вооружений вокруг РФ связано в первую очередь с эскалацией военных действий в Донбассе. Он не исключает, что НАТО может включиться в события, но только в том случае, если «Россия пойдет в лобовую атаку на Украину. Сегодня, в ХХI веке, никто не будет просто наблюдать как кто-то танками утюжит Европу. И не обязательно, чтобы эта страна была членом НАТО».

По его мнению, Москва сегодня своими действиями тестирует новую американскую администрацию на силу и слабость. В отличие от Трампа, который душил Москву санкциями, Джо Байден и его европейские коллеги наладили диалог с РФ, в частности, возобновили соглашение с Москвой по СНВ и предоставили Москве возможность достроить газопровод «Серный поток-2». Вот Россия и решила проверить США на твердость и решительность.

Вместе с тем, отмечает он, «внутри НАТО сейчас происходят разнобой и противоречия», и пока сложно сказать, как именно отреагирует альянс, если начнется полномасштабная война между Москвой и Киевом. Однако если эскалация будет продолжаться, то со стороны НАТО ключевой страной станет Турция.

По оценке эксперта, украинская армия сегодня полностью преобразилась и способна дать решительный отпор - никакого бегства и сдачи территорий, как было в 2014 году, не случится. Она отлично вооружена современным оружием, ее военные хорошо обучены и подготовлены в физическом и психологическом плане к ведению боевых действий.

«В нынешней геополитической обстановке страны Восточной Европы – Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, страны Балтии воспринимают угрозу Украине как угрозу собственной безопасности. В данное время НАТО прорабатывает все варианты развития событий. И у Киева много союзников, которые готовы помочь. Но не думаю, что между Россией и Украиной напрямую начнется война. Вероятнее всего, будет прокси-война с задействованием вагнеровцев, казаков, патриотов, сепаратистов, усилится экономическое давление, умножатся попытки расколоть украинское общество», - полагает Табах.