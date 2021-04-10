The New York Times : Авария в Натанзе на месяцы парализовала обогащение урана

В публикации говорится, что "отключение электроэнергии, по всей видимости, было вызвано умышленно спланированным взрывом". Издание отмечает, что американские и израильские сотрудники разведки "заявили, что роль в этом сыграл Израиль".

Авария в распределительной электросети на иранском ядерном объекте в городе Натанз произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. С таким утверждением выступила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По версии источников газеты из числа сотрудников разведки, ущерб "был нанесен мощным взрывом, им полностью разрушило независимую и хорошо охраняемую внутреннюю энергосистему, обеспечивающую работу подземных центрифуг, обогащающих уран". По их словам, из-за взрыва "был нанесен сильный удар по возможностям Ирана обогащать уран". На возобновление работы в Натанзе может потребоваться не менее 10 месяцев, говорится в материале.

Издание отмечает, что пока нет ясности относительно того, была ли осведомлена о планах израильской стороны администрация президента Байдена.

В Госдепартаменте отказались подтвердить информацию газеты о том, что, по мнению США, Израиль может быть причастен к произошедшему. "Мы отказываемся комментировать", - заявил ТАСС сотрудник американского внешнеполитического ведомства. В Белом доме и Пентагоне на аналогичные запросы корреспондента ТАСС в Вашингтоне пока не ответили.