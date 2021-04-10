В Наримановском районе Баку выявлено проведение свадьбы в одном из домов торжеств, не соблюдающих правил особого карантина. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно сообщению, сотрудниками Наримановского районного управления полиции и 18-го отдела полиции были приняты соответствующие меры в отношении владельца нарушившего санитарно-гигиенические и карантинные правила объекта, обслуживающего персонала, организаторов и участников торжества. С ними были проведены профилактические беседы, донесена важность соблюдения правил особого карантинного режима.

В целом в отношении 19 человек составлен протокол по статье 211 (нарушение эпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках. В отношении руководства объекта ведется расследование.