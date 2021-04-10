Kontakt Home радует спецпредложениями в честь месяца Рамазан
Kontakt Home по случаю начала священного месяца объявляет кампанию «Радости Рамазана». Итак, с 12 по 18 апреля вы сможете получить большие скидки на все виды товаров при оплате наличными и в рассрочку до 24 месяцев.
Спешите выбрать подарки для своих близких на Рамазан прямо сейчас. Ведь с сегодняшнего дня во всех магазинах Kontakt Home, в том числе и на kontakt.az, можно приобрести:
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Смарт LG телевизор с экраном в 108 см за 699 манатов вместо 1000;
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Пылесос Goronje с мощностью 1600 vt за 99 манатов вместо 140;
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Стиральную машину LG с загрузкой в 6 кг за 599 манатов вместо 860;
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Скатерть Atak из 100%-ного хлопка за 100 манатов вместо 126.
Kontakt Home также предлагает очень выгодные условия кредита. До 18 апреля можно приобрести телефоны в рассрочку на 12 месяцев, текстиль - на 18 месяцев, всю мебель - на 24 месяца, без предоплаты и процентов. И только в этот раз телевизоры и бытовую технику можно купить в рассрочку до 24 месяцев, без процентов. В рамках акции «Радости Рамазана» каждый, кто купит в кредит мебель, получит в подарок плату за обслуживание и оплату за один месяц.
Итак,
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Смартфон Samsung Galaxy A32 128 GB можно приобрести, выплачивая всего 48,33 маната в месяц;
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Смартфон Xiaomi Redmi 9 – 29,17 маната в месяц;
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Смарт телевизор Skyworth с экраном в 140 см – за 54,17 маната в месяц;
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Посудомойка Samsung вместимостью в 13 комплектов – за 40 манатов в месяц;
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Отдельностоящая газовая и электрическая плита Gorenje – 37,5 маната в месяц;
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Спальная мебель Verona – за 123,40 маната в месяц.
Радующая сеть гарантирует самые доступные цены! Итак, если найдете более выгодное предложение в других официальных сетях, вам вернут 120% от разницы!
Чтобы воспользоваться предложениями кампании, приходите в ближайший магазин Kontakt Home или на kontakt.az.
Kontakt Home поздравляет со священным месяцем Рамазан! Пусть Всевышний примет ваш пост и ваши молитвы!