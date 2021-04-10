В ресторане Хады Раджабли пресекли незаконную свадьбу

В Лянкяранском районе выявлены три объекта, не соблюдающих правил особого карантина. Как сообщает Qafqazinfo, об этом сказали в лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В результате соответствующих мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского районного отдела полиции, было установлено, что в расположенных на территории района центрах отдыха Riva Hill Resort, Palıdlı Sahil, Rahat Məkan проводятся свадебные торжества с нарушением санитарно-гигиенического и карантинного режима.

Сотрудники полиции приняли меры в соответствии с законодательством в отношении организаторов и участников церемоний, а также обслуживающего персонала. В общей сложности в отношении 20 человек составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режима).

Издание отмечает, что ресторан Palıdlı Sahil известен как бизнес-объект, принадлежащий бывшему депутату Хады Раджабли.