Зариф призвал «народ Ирана быть внимательными, чтобы не попасть в ловушку»

Израиль причастен к произошедшей в воскресенье аварии на ядерном объекте в Натанзе, задачей которой был срыв переговоров по ядерной сделке. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Израильские политики и военные откровенно говорят, что не позволят достигнуть прогресса и отмены несправедливых санкций, и сегодня думают, что добились своей цели», - сказал Зариф, отвечая на вопрос про инцидент в Натанзе, сообщает ТАСС.

Иранский дипломат добавил, что «ответом Израилю будет еще больший прогресс Ирана в ядерной сфере».

Зариф добавил, что «элите и народу Ирана нужно быть внимательными, чтобы не попасть в хитрую ловушку, созданную израильскими властями».