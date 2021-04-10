Ковид-больные продолжают разгуливать в общественных местах
Сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах 17 инфицированных коронавирусом, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
Согласно сообщению, с задержанными гражданами была проведена разъяснительная беседа, их вернули домой с соблюдением медицинских процедур.
В отношении двух человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса Азербайджана. В отношении остальных нарушителей расследование продолжается.