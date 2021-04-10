В Риме напали на студентку из Азербайджана

В римском районе Сан-Лоренцо неизвестный преступник напал на 23-летнюю азербайджанку. Как пишет итальянское издание Roma today, нападение произошло 7 апреля.

Согласно информации, бандит приставил к горлу девушки нож и, угрожая убийством, потребовал отдать ему сумочку и деньги. Студентка из Азербайджана, чье имя не называется, выполнила требования грабителя.

«После того как бандит скрылся, потрясенная, но невредимая азербайджанская девушка обратилась за помощью в полицию. Расследование проводят сотрудники комиссариата полиции Сан-Лоренцо», - пишет итальянское издание.