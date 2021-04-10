Сотрудники МЧС спасли трех человек

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили haqqin.az в министерстве.

Так, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки был осуществлен 21 выезд на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с тремя случаями пребывания в беспомощном состоянии.

В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизни людей. Всего за минувшие сутки были спасены три человека.