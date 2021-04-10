В США вспыхнули новые протесты после гибели афроамериканца

В американском штате Миннесота вечером в воскресенье, 11 апреля, произошли столкновения демонстрантов с правоохранительными органами после нового инцидента с гибелью афроамериканца в результате ранения полицейским.

Дойче велле сообщает, что сотни людей собрались возле полицейского участка в районе Бруклин-Сентер к северо-западу от Миннеаполиса, чтобы выразить возмущение в связи с гибелью 20-летнего Донти Райта.

Для разгона протестующих полиция применила резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Не менее двух человек были ранены резиновыми пулями. Некоторые протестующие забрасывали камнями полицейские автомобили. Мэр Бруклин-Сентера Майк Элиотт призвал обе стороны проявлять сдержанность.

По версии полиции Бруклин-Сентера, полицейские днем 11 апреля остановили автомобиль, водитель которого подлежал задержанию на основании ордера. Донти Райт, при попытке стражей порядка задержать его, вновь сел в автомобиль и попытался скрыться. Полицейский ранил Райта выстрелом, однако автомобиль продолжал движение еще несколько кварталов, пока не врезался в другую машину. Донти Райт скончался на месте происшествия. Находившаяся в автомобиле женщина получила травмы, не представляющие угрозы для жизни.