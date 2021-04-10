В Баку Гамзаева задержали с автоматом фото
Сотрудники 25-го отдела полиции Низаминского района Баку на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в незаконном ношении оружия, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.
Согласно сообщению, задержан ранее судимый 27-летний житель Баку Ренат Гамзаев, подозреваемый в незаконном ношении автомата Калашникова. Задержанный заявил, что купил оружие у незнакомого человека в целях продажи.
Проводится расследование.