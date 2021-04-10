В Национальной консерватории приостановлены занятия из-за коронавируса
В Азербайджанской национальной консерватории с 12 апреля приостановлены очные занятия. Об этом информирует пресс-служба учебного учреждения.
Как сообщил Sputnik Азербайджан руководитель пресс-службы учебного заведения Анар Бейляров, очные занятия проводились в некоторых группах. У некоторых преподавателей и студентов, в том числе у ректора, народного артиста Азербайджана Сиявуша Керими, был выявлен коронавирус, в связи с чем принято решение перейти на дистанционное обучение.