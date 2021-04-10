Центробанк открывает офисы для приема поврежденных купюр
Центральный банк Азербайджана проводит мероприятия в связи с реализацией "политики чистых денег в обращении" и усилением борьбы с подделкой денежных знаков.
Trend со ссылкой на Центробанк сообщает, что в ЦБА и его территориальных управлениях (Управление в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, региональные центры в Гяндже, Билясуваре и Губе, а также Евлахский резервный центр) созданы офисы обслуживания населения с целью приема, экспертизы и замены непригодных денежных знаков, а также ответов на запросы и обращения, связанные с наличными деньгами.
Согласно информации, в административном здании банка создан новый “кассовый офис” по обслуживанию населения.