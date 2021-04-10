Всемирный банк нацелен на Карабах наш комментарий
Недавнее заявление главы бакинского офиса Всемирного банка Сары Майкл показало, насколько сильно заинтересован ВБ в дальнейшем благоустройстве и развитии Карабаха. По ее словам, ВБ готов участвовать в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана. А как может участвовать в этом главный банк мира, нетрудно догадаться – финансированием части проектов.
Этот вопрос был одним из тех, которые Сара Майкл подробно обсудила с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Восстановление и поддержка развития после конфликтов являются одной из основных сфер деятельности Всемирного банка. И она заявила главе государства, что банк охотно примет участие в восстановлении пострадавших в результате 30-летней оккупации территорий, выразила желание сотрудничать с правительством страны в этом направлении.
Отметим, что Международный банк реконструкции и развития, или, как его обычно называют, Всемирный банк, его региональный аналог Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и другие крупные международные фининституты еще в 90-е годы прошлого столетия выражали готовность помочь Азербайджану. И в первую очередь с разминированием оккупированных земель после их освобождения и с их восстановлением. И не случайно в ходе встречи в основном обсуждались вопросы инфраструктурного характера, а также торговые возможности, которые могут возникнуть с открытием и интеграцией освобожденных земель.
Да, в первую очередь надо провести полное разминирование территории площадью более 10 тысяч квадратных километров. Если бы армяне так же усердно засевали эти земли зерном, то можно было бы получить в этом году огромный урожай. Но коварная логика «если не нам, то никому», насаждаемая армянскими политиками, все ставит с ног на голову. И вместо злаков они оставили нам бесчисленное множество мин, уносящих жизни даже самих миноискателей. И пока эти мины не будут обезврежены, о нормальной жизни здесь говорить не стоит. ЕБРР лет 20 назад обещал выделить 50 млн долларов на финансирование этого процесса, однако ВБ, видимо, его опередил, но только с инфраструктурой.
Причем при восстановлении Карабаха по поручению президента Ильхама Алиева используются исключительно самые современные технологии и оборудование. Освобожденные от армянской оккупации территории объявлены «зеленой зоной», на которых планируется использование энергии за счет возобновляемых источников – солнца, ветра, воды. Для этого страна имеет хороший опыт работы с крупными иностранными энергетическими компаниями. Кстати, Баку и в этом надеется на помощь ЕБРР, который активно участвует в финансировании подобных инвестиционных проектов. А освобожденные территории как раз имеют большой потенциал для развития возобновляемых источников энергии.
Правда, инфраструктурные проекты в Карабахе реализуются сегодня параллельно с процессом разминирования. Они направлены на создание условий для проживания людей – доступ к медицинским услугам, образованию, здоровая окружающая среда, создание жилья, рабочих мест. И это не менее важно, чем разминирование, к которому ЕБРР вполне еще может подключиться – работа предстоит долгая и дорогостоящая. Азербайджанское правительство желает как можно скорее обеспечить проживание на этих территориях сотен тысяч своих граждан, изгнанных отсюда 30 лет назад армянскими агрессорами, которые за прошедший период здесь камня на камне не оставили. Следовательно, нужны новые дороги, газо- и водопроводы, электростанции и системы передачи электроэнергии, аэропорты, связь, школы, больницы…
А новая геополитическая реальность, планы восстановления в Карабахе и открытие транспортных связей в регионе будут способствовать развитию и занятости не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Международные структуры, безусловно, учитывают этот фактор. И помогая на первый взгляд Азербайджану, они в то же время способствуют развитию всего региона. Да, возрождение Карабаха укрепит стабильность на Кавказе, но в то же время еще больше усилит роль Азербайджана как регионального центра. Так, ВБ интересуют вопросы новых торговых возможностей, которые будут созданы после открытия Карабахского региона, причем не только с точки зрения интеграции его в экономику Азербайджана, но и с точки зрения регионального и мирового развития торговли и логистики, создания новых торговых путей. Благодаря этому Азербайджан приобретет все возможности стать транспортным хабом, и это послужит сильному развитию страны.
Правительство Азербайджана решительно настроено на скорое восстановление Карабахского региона на самом высоком уровне. В целом для этого у Азербайджана достаточно и своих внутренних возможностей, ресурсов. Но опыт других стран, возможности международных фининститутов и потенциал иностранных компаний могут ускорить этот процесс. Работы только начинаются, а уже есть конкретные результаты. Многие страны и иностранные компании участвуют в этом процессе, другие только изъявили желание. А активное подключение к восстановительным работам ВБ, безусловно, повлечет за собой новый поток желающих принять участие в таком благородном деле, как возвращение более миллиона вынужденных переселенцев в свои родные края, развитие и еще более тесная интеграция большого региона.