Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 12:10

Недавнее заявление главы бакинского офиса Всемирного банка Сары Майкл показало, насколько сильно заинтересован ВБ в дальнейшем благоустройстве и развитии Карабаха. По ее словам, ВБ готов участвовать в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана. А как может участвовать в этом главный банк мира, нетрудно догадаться – финансированием части проектов. Этот вопрос был одним из тех, которые Сара Майкл подробно обсудила с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Восстановление и поддержка развития после конфликтов являются одной из основных сфер деятельности Всемирного банка. И она заявила главе государства, что банк охотно примет участие в восстановлении пострадавших в результате 30-летней оккупации территорий, выразила желание сотрудничать с правительством страны в этом направлении.

Отметим, что Международный банк реконструкции и развития, или, как его обычно называют, Всемирный банк, его региональный аналог Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и другие крупные международные фининституты еще в 90-е годы прошлого столетия выражали готовность помочь Азербайджану. И в первую очередь с разминированием оккупированных земель после их освобождения и с их восстановлением. И не случайно в ходе встречи в основном обсуждались вопросы инфраструктурного характера, а также торговые возможности, которые могут возникнуть с открытием и интеграцией освобожденных земель. Да, в первую очередь надо провести полное разминирование территории площадью более 10 тысяч квадратных километров. Если бы армяне так же усердно засевали эти земли зерном, то можно было бы получить в этом году огромный урожай. Но коварная логика «если не нам, то никому», насаждаемая армянскими политиками, все ставит с ног на голову. И вместо злаков они оставили нам бесчисленное множество мин, уносящих жизни даже самих миноискателей. И пока эти мины не будут обезврежены, о нормальной жизни здесь говорить не стоит. ЕБРР лет 20 назад обещал выделить 50 млн долларов на финансирование этого процесса, однако ВБ, видимо, его опередил, но только с инфраструктурой. Причем при восстановлении Карабаха по поручению президента Ильхама Алиева используются исключительно самые современные технологии и оборудование. Освобожденные от армянской оккупации территории объявлены «зеленой зоной», на которых планируется использование энергии за счет возобновляемых источников – солнца, ветра, воды. Для этого страна имеет хороший опыт работы с крупными иностранными энергетическими компаниями. Кстати, Баку и в этом надеется на помощь ЕБРР, который активно участвует в финансировании подобных инвестиционных проектов. А освобожденные территории как раз имеют большой потенциал для развития возобновляемых источников энергии.