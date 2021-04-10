Днем деньги — вечером стулья: Израиль не платит, Pfizer не поставляет

Миру хорошо известны успехи Израиля в вакцинации населения, добившегося невероятных результатов, привив более половины своего населения от коронавируса. Однако недавно прозвучала новость, что концерн Pfizer приостановил поставки 700 тысяч доз вакцины в Израиль. Причина — отсутствие на счету концерна оплаты со стороны Израиля за 2,5 миллиона доз вакцины, предохраняющей от коронавируса.

Об этом скандальном факте сообщила газета The Jerusalem Post, указывая на то, что партия вакцин должна была в прошлое воскресенье прибыть в израильские морские порты. Но американская фирма решила пока что бессрочно приостановить поставки своих прививок до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос расчетов и выполнения Израилем своих обязательств по контракту.

Издание добавляет, ссылаясь на сообщение израильского Army Radio, что среди работников Pfizer стало популярным называть Израиль «банановой республикой» из-за политической нестабильности этого государства. Это, несомненно, оскорбительно для израильтян.

В свою очередь, руководство фармацевтического концерна опасается, что правительство Биньямина Нетаньяху будет не в состоянии реализовать платежи по подписанным соглашениям.

Сейчас Израиль является мировым лидером по уровню вакцинирования населения, в том числе благодаря закупке 10 миллионов доз препарата. Несмотря на это, еще в феврале были первые проблемы в поставках в эту страну американских прививок.

Как сообщал недавно haqqin.az, власти Израиля намерены закупить еще 36 миллионов доз на сумму чуть более 1 миллиарда долларов. Но этот план, как и решение о подтверждении перевода на оплату 700 тысяч порций препарата, приостановлен после того, как премьер Нетаньяху и израильский министр обороны Бени Ганц занялись политической борьбой, касающейся назначения судей.

До сих пор в Израиле зафиксировано около 836 тысяч случаев заболевания COVID-19, статистика говорит о более чем 6,2 тысячи летальных исходов из-за вируса.

В ответ на вопрос журналиста The Jerusalem Post представитель Pfizer сообщил, что фирма выходит из своих предыдущих обязательств по поставкам вакцины, вытекающих из заключенного в декабре контракта. В рамках него в Израиль поставлено официально неизвестное количество вакцин на 785 миллионов долларов.

«На данный момент мы работаем с представителями израильского правительства над открытием соглашения заново, которое даст возможность доставки новых партий препарата. По мере прогресса в ходе этих работ могут произойти изменения в процессе поставок», - так написано в сообщении Pfizer, присланном в редакцию The Jerusalem Post.