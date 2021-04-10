Спецслужбы Ирана установили личность устроившего саботаж на ядерном объекте

Власти Ирана определили личность человека, устроившего аварию на ядерном объекте в Натанзе. Об этом сообщает в понедельник со ссылкой на источник в Министерстве информации (разведки) агентство Nournews.

"Личность человека, нарушившего работу электросети ядерного объекта в Натанзе, что привело к остановке подачи электроэнергии в один из залов комплекса, установлена", - сказал источник агентства.

По его словам, в настоящее время ведется работа по задержанию виновника происшествия. Кроме того, специалисты продолжают оценивать масштабы ущерба на объекте, нанесенного вследствие проведенной диверсии.

Накануне Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что на объекте по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.