Председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев ознакомился со строительными работами на таможенном посту «Ханоба» Северного территориального главного таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана на границе с Российской Федерацией.

Председателю Комитета была предоставлена подробная информация о строительно-монтажных работах, проводимых на территории. Сафар Мехтиев поинтересовался ходом строительных работ в зоне таможенного режима поста, на линиях импортно-экспортного контроля, а также в административном здании поста, изучил состояние исполнения соответствующих поручений, побеседовал со специалистами, осуществляющими строительные работы, дал соответствующие поручения и рекомендации.

Отметим, что строительные работы на таможенном посту «Ханоба» ведутся в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, подписанным в апреле прошлого года. После завершения строительства, наряду с увеличением пропускной способности таможенного поста, предусматривается оснащение его самым современным оборудованием.

Кроме того, таможенный пост «Ханоба» будет способствовать более быстрой перевозке грузов по транспортному коридору Север-Юг, облегчению пограничных процессов, расширению транзитных возможностей Азербайджана, в частности, полной ликвидации очередей на азербайджано-российской границе.