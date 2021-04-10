В странах Персидского залива отложили начало Рамазана

Верховный суд Саудовской Аравии в воскресенье установил, что в этот день никто не смог увидеть зарождение нового месяца, поэтому священный для мусульман месяц поста Рамадан в странах Персидского залива в понедельник не начнется, говорится в сообщении суда, переданном Саудовским агентством новостей SPA.

"Из-за невозможности заметить появление нового полумесяца суд соберется завтра вечером для принятия решения по поводу начала Рамадана", - говорится в сообщении.