Жирная пища оказалась полезной для мужчин

Ученые Вустерского университета в Великобритании выяснили, что диеты с низким содержанием жиров уменьшают уровень тестостерона у мужчин, что усиливает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.

Исследователи провели систематический обзор научных работ с участием 206 человек. Мужчины сначала придерживались диеты с высоким содержанием жиров (40 процентов), а затем их перевели на пищу с 20-процентным содержанием жира. Оказалось, что уровень тестостерона снизился в среднем на 10-15 процентов. Особенно плохи были в этом отношении вегетарианские диеты, вызывающие снижение тестостерона до 26 процентов.

Известно, что высокое потребление мононенасыщенных жиров, содержащихся в оливковом масле, авокадо и орехах, может повысить выработку тестостерона. Однако полиненасыщенные жиры омега-6, которые преимущественно содержатся в растительном масле, могут при окислении вызвать повреждение клеток, вырабатывающих тестостерон.

Традиционно диетические рекомендации сосредоточены на ограничении потребления жиров, а действующие правила Великобритании и США ограничивают потребление жиров до уровня менее 35 процентов от общего количества калорий. Однако в настоящее время появляется все больше исследований, показывающих пользу диет с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов.