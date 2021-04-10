Иран продолжил обогащение урана после аварии в Натанзе

Обогащение урана на объекте в Натанзе после произошедшей накануне диверсии продолжается, сообщил глава Организации атомной энергии и вице-президент Ирана Али Акбар Салехи.

По его словам, происшествие не создало помех обогащению урана, так как было задействовано аварийное электроснабжение.

Салехи отметил, что обогащение на ядерном объекте продолжается, в течение нескольких дней поврежденные центрифуги будут заменены на более мощные, за счет чего в "кратчайшие сроки" на ядерном объекте в Натанзе возможно будет обогащение урана до уровня 50%, передает РИА Новости со ссылкой на IRIB.