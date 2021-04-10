Полиция задержала шайку квартирных воров

Сотрудники Апшеронского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны подозреваемые в совершении кражи, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, по подозрению в кражах в разное время из трех домов на территории района задержаны жители поселка Новханы Н.Мамедов и ранее судимый В.Гасымов.

Установлено, что злоумышленники украли предметы быта общей стоимостью в семь тысяч манатов. Похищенное было обнаружено у них и изъято в качестве вещественного доказательства.

Проводится расследование.