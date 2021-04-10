Синоптики прогнозируют кратковременный дождь в Баку
Во вторник, 13 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове в первой половине дня местами ожидается кратковременный дождь, ночью и утром - туман, ветер умеренный северный, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.
На Апшеронском полуострове ночью температура воздуха составит 9-11, днем 15-19 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 17-19 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 766 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 45-55%.
В северных и западных районах страны ожидаются переменные грозовые дожди, местами интенсивные, град, в высокогорье - снег. Ночью и утром туман, восточный ветер местами усилится. Ночью 8-13, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла.
13 апреля на Апшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.