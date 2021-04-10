Боевые стрельбы азербайджанских артиллеристов фото; видео
В Азербайджанской армии начались тактические учения подразделений ракетно-артиллерийских войск с боевыми стрельбами.
Пресс-служба Минобороны сообщает, что в ходе учений будут проведены образцовые боевые стрельбы с применением боевой техники.
С учетом опыта, приобретенного во время Отечественной войны, основные усилия на учениях будут направлены на совершенствование навыков по управлению подразделениями в дневное и ночное время суток в условиях, максимально приближенных к боевым, а также на организацию боевой деятельности при взаимодействии с другими видами войск.