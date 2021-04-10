Проспект Нобеля переименовали в 8 ноября

Принято решение о переименовании проспекта Нобеля в Баку в улицу 8 ноября. Как стало известно haqqin.az, соответствующее решение было принято по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Отметим, что переименование проспекта совпало с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева в открытии Парка военных трофеев, который также расположен на проспекте Нобеля.

Напомним, проспект Нобеля - одна из самых протяженных и важнейших транспортных артерий Баку. По нему проложено большое количество автобусных маршрутов. Проспект соединяет промышленную и спальную районы города с центром. Также увеличилась протяженность проспекта.

Свое новое название проспект получил в честь Дня Победы в Отечественной войне.