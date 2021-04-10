Жителя Джалилабада задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в результате операции, проведенной сотрудниками полиции, задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств житель Гёйтепе Эльнур Лятифов.

Во время личного досмотра при нем был обнаружен пакет с 30 г героина. Следствием установлено, что мужчина приобрел наркотик у ранее судимого Эмиля Мустафаева.

При задержании у наркоторговца было обнаружено более 5 г героина, а в ходе обыска в его доме - еще 1 кг того же наркотика и автомат Калашникова с 17 патронами.

По факту проводится расследование.