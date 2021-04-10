В Египте заявили, что готовы развивать отношения с Турцией

Египет готов развивать диалог с Турцией, это отвечает интересам обеих стран. Как сообщает Anadolu, об этом сказал местным СМИ глава МИД Египта Самих Шукри, комментируя телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

По его словам, отношения Каира и Анкары должны протекать в рамках норм международного права: «Каир высоко оценил недавние заявления и жесты со стороны Турции».

Главы египетской дипломатии отметил значимость перехода к стадии политических инициатив, которая определит рамки будущих связей.

Агентство напоминает, что министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу 10 апреля провел телефонный разговор с египетским коллегой.