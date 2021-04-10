В Барде стая волков напала на село видео
Животноводческое хозяйство в селе Саатлы Бардинского района, принадлежащее Хайяму Мамедову, подверглось нападению стаи волков, сообщает Trend.
В результате погибло около 40 голов мелкого рогатого скота.
По словам жителей, подобный случай произошел впервые за последние 10 лет.
Районное ветеринарное управление и Агентство пищевой безопасности осмотрели ферму и вакцинировали животных от бешенства.
В результате происшествия владельцу хозяйства причинен ущерб на 10 тысяч манатов.