Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики «О создании в городе Баку Балаханского промышленного парка» от 28 декабря 2011 года №1947.

Согласно документу, часть 2 распоряжения дается в следующей редакции:

«2. Установить, что:

2.1. Балаханский промышленный парк – это территория, обладающая необходимой для предпринимательской деятельности инфраструктурой и структурами управления, используемая для производства конкурентоспособной продукции и услуг за счет применения современных технологий, способствующая развитию зеленого бизнеса;

2.2. В целях обеспечения рационального и эффективного использования ресурсов и минимизации отходов на территории Балаханского промышленного парка создаются производственные предприятия, а также предприятия по переработке (повторной переработке) отходов и обслуживанию».