В Бакинском парке, как в оккупированном Карабахе через тернии к победе, фото
Победоносная Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева всего за 44 дня Отечественной войны освободила все оккупированные территории Азербайджана, вписав новую славную страницу в историю страны и народа. Для увековечения подвига доблестных азербайджанских солдат, нашей исторической Победы по инициативе главы государства на проспекте Нобеля в Хатаинском районе Баку открыт Парк военных трофеев.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, на площади в пять гектаров воссоздана реальная картина оборонительных укреплений, которые враг создавал на протяжении нескольких десятилетий. Здесь можно увидеть мощнейшую заградительную систему из 10 рубежей, включающих бетонированные инженерные сооружения, противотанковые рвы и ежи, заминированные участки, тоннели, окопы и др. Все это наглядно демонстрирует, какой героизм проявили азербайджанские солдаты, прорвав линию обороны противника.
На входе в парк установлен внушительных размеров щит с табличками более двух тысяч номеров автомобилей, захваченных азербайджанской армией в качестве трофея. Венчает этот победный символ гордая надпись: «Карабах – это Азербайджан!».
Ознакомиться в парке можно не только с боевыми позициями противника, но и с его солдатскими казармами. Укрытие для командира, помещение для отдыха солдат, продуктовый склад – враг подготовился капитально, но это ему не помогло.
В казарме воспроизведена и обычная для всех дней войны картина: армянский солдат докладывает своему командиру, что азербайджанские войска захватили их позиции, командир противника в растерянности и панике.
О триумфе Азербайджанской армии свидетельствует и холм из касок бежавших армянских военных.
О страхе и панике в войсках противника, массовом дезертирстве, вызванных неотвратимым наступлением Азербайджанской армии, говорит и скульптурная композиция, изображающая прикованных командирами к орудиям армянских солдат. Только так можно было предотвратить их бегство с фронта. С подобным в дни войны не раз сталкивались азербайджанские военные.
Значительную часть победной экспозиции занимает трофейная вражеская техника. В общей сложности выставлено свыше 300 экспонатов, и это далеко не все, что бросили бежавшие армянские части на поле боя. Это танки Т-72, БМП-1, САУ «Гвоздика», ЗРК «ОСА», транспортные средства и другие виды вооружений. Среди экспонатов и обломки ракеты, выпущенной ОТРК «Искандер-М» по городу Шуша.
На нескольких мониторах демонстрируются победные обращения президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу, цитаты из его выступлений.
Посетители парка узнают и о десятках фактов военных преступлений, совершенных Арменией против мирных граждан Азербайджана.
На память о посещении Парка военных трофеев в специальном центре можно приобрести знаковые сувениры.