Победоносная Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева всего за 44 дня Отечественной войны освободила все оккупированные территории Азербайджана, вписав новую славную страницу в историю страны и народа. Для увековечения подвига доблестных азербайджанских солдат, нашей исторической Победы по инициативе главы государства на проспекте Нобеля в Хатаинском районе Баку открыт Парк военных трофеев.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на площади в пять гектаров воссоздана реальная картина оборонительных укреплений, которые враг создавал на протяжении нескольких десятилетий. Здесь можно увидеть мощнейшую заградительную систему из 10 рубежей, включающих бетонированные инженерные сооружения, противотанковые рвы и ежи, заминированные участки, тоннели, окопы и др. Все это наглядно демонстрирует, какой героизм проявили азербайджанские солдаты, прорвав линию обороны противника.

На входе в парк установлен внушительных размеров щит с табличками более двух тысяч номеров автомобилей, захваченных азербайджанской армией в качестве трофея. Венчает этот победный символ гордая надпись: «Карабах – это Азербайджан!».

Ознакомиться в парке можно не только с боевыми позициями противника, но и с его солдатскими казармами. Укрытие для командира, помещение для отдыха солдат, продуктовый склад – враг подготовился капитально, но это ему не помогло.

В казарме воспроизведена и обычная для всех дней войны картина: армянский солдат докладывает своему командиру, что азербайджанские войска захватили их позиции, командир противника в растерянности и панике.