Главный педиатр Азербайджана: Дети легче переносят коронавирус

Наблюдения за все время пандемии коронавируса показали, что дети легче переносят COVID-19. Об этом сказал журналистам главный педиатр Министерства здравоохранения Азербайджана Насиб Гулиев.

По его словам, коронавирус протекает у детей легче, тяжелые осложнения у них бывают очень редко. "При этом следует отметить, что в единичных случах среди детей все же наблюдаются тяжелые последствия и летальные исходы", - сказал Гулиев.

Главный педиатр отмечает, что у детей болезнь сопровождается такими симптомами, как высокая температура, головная боль, боль в горле, рвота и диарея. "В редких случаях у них развивается атипичная пневмония", - сказал Гулиев.