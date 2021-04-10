Нефть дорожает на фоне ускорения темпов вакцинации

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов днем в понедельник повышаются, вернувшись к росту, поскольку инвесторы позитивно оценивают влияние ускорения темпов вакцинации от нового коронавируса на стоимость сырья.

По состоянию на настоящее время июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на 1,16% до $63,68 за баррель, а майские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на 1,1% до $59,95 за баррель. Утром котировки снижались.