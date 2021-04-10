Минтруда продолжает обеспечивать инвалидов средствами реабилитации
В I квартале 2021 года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения оказало протезно-ортопедические реабилитационные услуги 2731 инвалиду. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда.
Согласно информации, 443 из них стали инвалидами при защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя нашей страны.
В январе-марте инвалидам было предоставлено 282 инвалидные коляски с двигателем, 325 протезов нижних и верхних конечностей, а также протезов молочных желез, 194 протеза нижних и верхних конечностей, 3565 различных средств реабилитации, 31 корсет для позвоночника и шеи, 643 пары протезной обуви, 636 пар ортопедической обуви. Инвалиды также были обеспечены средствами реабилитации, таких как 653 подлокотника, 636 подвесок и т. д.
Всего за последние 3 месяца 2731 инвалид получил 11212 средств реабилитации.