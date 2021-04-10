Экс-глава Джалилабада остался за решеткой
В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа в связи с продлением меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намика Зейналова.
Согласно решению суда, срок ареста Н.Зейналова продлен на 3 месяца.
Отметим, что Н.Зейналов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 179.2.2 (Присвоение или растрата, неоднократно), 179.2.3 (Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения), 179.2.4 (Присвоение или растрата с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (Получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (Получение взятки, неоднократно), 313 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Н.Зейналов задержан в ходе спецоперации, проведенной в здании Исполнительной власти Джалилабадского района.