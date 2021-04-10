Yelo Bank продолжает создавать карьерные возможности для студентов

Одним из приоритетных направлений стратегии корпоративной социальной ответственности Yelo Bank на 2021 год является поддержка молодежи, а также реализация сответствующих проектов. В связи с этим с молодежью проводятся серии интересных мероприятий ознакомительного характера. Учитывая правила карантинного периода, эти встречи проходят в режиме онлайн в формате видеоконференций.

Очередная ознакомительная сессия прошла 7 апреля для студентов и выпускников Института туризма и менеджмента, в которой с большим интересом участвовали 76 студентов.

Во время презентации команда Yelo рассказала о принципах работы в банке, ценностях Yelo и возможностях карьерного роста с помощью различных интересных викторин. В конце сессии, протекающей в формате вопросы-ответы, отличившиеся студенты получили подарки от Yelo Bank.

Главная цель данных мероприятий - поддержать интеграцию молодых людей в деловую жизнь, наставлять их в банковском деле. В рамках проекта будут созданы возможности трудоустройства для молодых людей, которые хотят построить карьеру в банковской сфере, а также будут организованы программы стажировки.

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