Ильхам Алиев: «Мы не получили ответа на вопрос: откуда у Армении "Искандеры-М"»

«Откуда у Армении взялись эти ракеты («Искандер-М», - ИФ). Их у них не должно было быть. Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки Армении. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим», - сказал президент Ильхам Алиев в понедельник на открытии Парка военных трофеев в Баку, где продемонстрированы обломки ракеты «Искандер-М», найденные в Шуше.

По словам главы государства, Армения пыталась ими уничтожить древний азербайджанский город Шуша.

«Это доказательства военного преступления Армении. Эти ракеты были использованы против азербайджанских военных после освобождения ВС Азербайджана города Шуша от армянской оккупации. У нас имеется достаточно данных, но мы ждем официального заявления», - добавил он.