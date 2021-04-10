За минувшие сутки в Азербайджане выявлен 1151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2414 человек). От осложнений имеющихся заболеваний скончались 29 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Согласно данным Оперативного штаба при Кабинете министров АР, 1052 пациентов (1695 человек соответственно) были выписаны после завершения лечения.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 287 144 случая заражения коронавирусом, из этого числа 251 760 человек благополучно прошли лечение, 3944 пациента клиник скончались.

Лечение 31 440 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.