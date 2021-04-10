Nar, всегда предоставляющий качественные услуги, отвечая на растущие потребности абонентов, продолжает обновлять свои центры продаж и услуг. Для обеспечения безупречного обслуживания мобильный оператор предоставил в пользование абонентов 22 центра услуг Nar в совершенно новой концепции, включая центры, находящиеся близ Площади Фонтанов, станций метро «Академия наук», «Сахил», «Ахмедлы», а также центры в Ленкоране, Шеки и Губе.

Устанавливая цифровые панели в своих центрах, Nar преподносит посетителям информацию и услуги в современной форме. В магазинах предлагаются различные услуги, в том числе продажа номеров и операции с ними. Кроме того в обновленных магазинах Nar продаются мобильные телефоны, устройства и различные аксессуары за наличные и в кредит.

По словам Гуннара Панке, генерального директора Azerfon, в рамках стратегии клиентоориентированности Nar стремится модернизировать все центры продаж и услуг в Баку и регионах: «Мы завершили один из важнейших этапов проекта по обновлению наших розничных каналов продаж и предоставили в пользование клиентов 22 центра обслуживания Nar в столице и регионах в совершенно новой концепции. В наших обновленных магазинах продажи и услуги представлены в едином пространстве. Сближаясь с нашими клиентами, мы упрощаем доступ к информации и услугам. Обновленные магазины служат для дальнейшего укрепления клиентоориентированного подхода бренда Nar и повышения качества обслуживания клиентов в магазине».