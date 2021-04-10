Улучшается газоснабжение десятков тысяч абонентов Фото
В Насиминском районе столицы ведутся ремонтные работы с целью бесперебойного и безопасного обеспечения потребности 35 тысяч абонентов в природном газе.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО «Азеригаз», ведутся работы по обновлению газопроводов, срок эксплуатации которых истек, начиная с улицы Диляры Алиевой и заканчивая проспектом Нефтчиляр в направлении улицы Кевкаб Сафаралиевой. Стальной газопровод диаметром 530 мм, длиной 800 метров заменяется полиэтиленовой трубой диаметром 400 мм. Из-за большого объема работ в район проведения ремонтных работ было привлечено большое количество рабочей силы, машин и механизмов. Работы по обновлению газовых линий выполняет Ремонтно-строительное управление ПО «Азеригаз». Из-за большого объема работ ожидается, что ремонтно-строительный процесс продлится до конца апреля.