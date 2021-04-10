Гражданин Азербайджана погиб в Ташкенте в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на Главное управление внутренних дел узбекской столицы.

По данным пресс-службы управления, столкнулись два автомобиля — Chevrolet Lacetti, за рулем которого сидел 65-летний гражданин Азербайджана Халик К., и Chevrolet Malibu, которым по доверенности управлял 28-летний Шохрух М.

В результате аварии пассажирка Chevrolet Lacetti 63-летняя Нурония В., а также водители обоих авто были госпитализированы. Халик К. скончался, несмотря на усилия врачей.