Ильхам Алиев: «Эта табличка – свидетельство дезертирства армян»

«После первой Карабахской войны армяне изымали номера личных машин азербайджанцев и демонстрировали их на оккупированных землях. Они изготовили табло, чтобы показать, что азербайджанцы были изгнаны со своих родных земель». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев на открытии Парка военных трофеев.

«По сути, это было проявлением этнической чистки, которую Армения осуществила в отношении азербайджанского народа, потому что гражданские лица оставили свое имущество, а некоторые были вынуждены бежать босыми с оккупированных земель. Демонстрируя это табло иностранным туристам, армяне пытались показать мощь своей армии, культивируя миф непобедимости армии Армении. А азербайджанцы оставили свои машины и покинули свои земли. Мы не забыли об этом, и эта табличка является свидетельством дезертирства армян.