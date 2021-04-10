Ильхам Алиев: «Эта табличка – свидетельство дезертирства армян»
«После первой Карабахской войны армяне изымали номера личных машин азербайджанцев и демонстрировали их на оккупированных землях. Они изготовили табло, чтобы показать, что азербайджанцы были изгнаны со своих родных земель». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев на открытии Парка военных трофеев.
«По сути, это было проявлением этнической чистки, которую Армения осуществила в отношении азербайджанского народа, потому что гражданские лица оставили свое имущество, а некоторые были вынуждены бежать босыми с оккупированных земель. Демонстрируя это табло иностранным туристам, армяне пытались показать мощь своей армии, культивируя миф непобедимости армии Армении. А азербайджанцы оставили свои машины и покинули свои земли. Мы не забыли об этом, и эта табличка является свидетельством дезертирства армян.
Это номера военных грузовиков. 522 военных грузовика были уничтожены или взяты в качестве трофеев азербайджанской армией. Еще когда шла война, я дал указание, чтобы номера были собраны и сохранены. Придет день, и мы продемонстрируем их.
Это табло было продемонстрировано на военном параде 10 декабря. На площади Азадлыг, всему нашему народу еще раз было показано поражение Армении, дезертирство армян. Сегодня это табло выставлено в Парке военных трофеев. Выставленные здесь номера грузовых автомобилей составляют лишь небольшую часть захваченной техники. 522 грузовика противника было уничтожен и захвачено в качестве трофеев. Это увидит каждый гражданин Азербайджана и гости нашей страны. Пусть это увидят и армяне. Пусть они увидят, что их поступки не остались без ответа. Вот ответ. Карабах - это Азербайджан!», - сказал президент.