В Иране рассказали детали взрыва на ядерном объекте

Инцидент на ядерном объекте в Натанзе стал следствием взрыва, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

«Взрыв не был сильным, чтобы все разрушить, просел подвесной потолок в одной из операторских. К счастью, никто не пострадал, восстановить поврежденные участки можно уже в скором времени», – сообщил чиновник, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

«В прошлом году у нас также был инцидент, но не прошло и восьми месяцев, как наши специалисты смогли устранить большую часть (повреждений)», – отметил иранский чиновник.

В воскресенье на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. Представители разведки Израиля рассказали, что сбой в электроснабжении был провокацией израильской спецслужбы Моссад. Официальное лицо в США также подтвердило причастность Израиля. Иран установил личность причастного к атаке.