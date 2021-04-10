Ильхам Алиев: «Я не знал о масштабах лицемерия в большой политике»

«После того, как я был избран президентом в 2003 году, заявил, что переговоры по Карабах у начнутся с нуля. То, о чем уже говорилось, должно остаться в стороне. Я этого не признаю. Несмотря на все давление, я добился этого. Именно в результате этого появились Мадридские принципы. Да, Мадридские принципы нас не полностью устраивали. Я этого не скрываю. Но на основе Мадридских принципов предусматривалось освобождение наших земель», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими в Парке военных трофеев, сообщает АзерТАдж.

Глава государства подчеркнул, что всегда говорил о том, что территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет предметом переговоров, и жизнь это подтвердила.

«В то время у меня была вера в успешное завершение переговоров. Так как я только был избран на эту должность, и еще не знал о масштабах лицемерия в большой политике. Я полагал, что сказанное противоположной стороной - правда. Я потом понял, что все эти годы нас пытались обмануть. Они хотели не решить проблему, а заморозить ее. Международные структуры, непосредственно занимающиеся этим вопросом, всегда хотели сохранить эти земли под армянским контролем. Я понял это позже», - сказал президент.

«Но параллельно с этим шли переговоры, а также подготовительные работы. Я не скрывал этого. Я неоднократно говорил, что если вопрос не будет решен мирным путем, то мы решим его военным путем. В итоге так и случилось. Я исполнил все свои обещания. Все эти годы я говорил, что на нашей земле никогда не может быть создано второе армянское государство», - сказал Ильхам Алиев.