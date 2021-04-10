Владельцы TamKart и IBA Miles, получайте проценты на остаток!

Дебетовые карты TamKart и дебетовые карты IBA Miles от Международного банка Азербайджана стали еще выгоднее. Теперь владельцы данных карт могут зарабатывать дополнительные проценты, точнее, 3% от своих средств на счете без требования к минимальной сумме.

Процентный доход начисляется в конце каждого дня и переводится на карточный счет клиента в конце месяца. Владельцы TamKart приобретают возможность получить процентный доход в виде денежных средств, а владельцы IBA Miles - получить дополнительные мили. Эта возможность касается только карт в манатной валюте.

Пользователи TamKart VISA Classic и TamKart MasterCard Standard также могут воспользоваться этой услугой, но только в том случае, если они зарегистрированы в мобильном приложении Международного банка Азербайджана.

TamKart дает возможность клиентам получать кэшбэк при совершении покупок в партнерских точках банка. Клиент, совершающий платежи посредством этой карты, получает определенную часть потраченных денег обратно на карточный счет в конце месяца. В рамках программы «QayğıCash» Международного банка Азербайджана при совершении покупок в партнерских точках банка до 20% кэшбэка возвращается на карточный счет клиента. Более подробно ознакомиться с информацией о партнерской сети TamKart Международного банка Азербайджана и заказать карту онлайн можно, перейдя по ссылке https://tamkart.az/.

IBA Miles приносят клиентам мили за каждый платеж. Накопленные мили позволяют приобрести бесплатные авиабилеты или забронировать гостиницу. Услуга доступна как для внутренних, так и для междугородних поездок. Накопленные мили действительны для всех авиакомпаний и отелей. Накопив необходимое количество миль, каждый владелец карты может войти в свой личный кабинет и обменять их по своему усмотрению. Подробнее ознакомиться с деталями и заказать карту онлайн можно, перейдя по ссылке https://ibamiles.az/.

Информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить на сайте www.ibar.az, в филиалах и отделениях, позвонив в Информационный центр по номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.