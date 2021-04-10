Открывшего стрельбу в Баку мужчину задержали фото
Один из жителей Баку обратился в колл-центр МВД и сообщил о том, что его знакомый зашел в их дом и открыл стрельбу в его направлении и в направлении членов его семьи. Сотрудники Ясамальского районного управления и 29-го отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщили в пресс-службе МВД.
В ходе расследования было установлено, что стрельбу открыл ранее судимый житель столицы Этибар Ализаде. В результате операции полиции Э.Ализаде был задержан. При обыске в его автомобиле были обнаружены и изъяты ружье марки «ЖК-9», которое он использовал при совершении происшествия, 7 патронов к нему и 1 спортивный пистолет.
По факту проводится расследование.