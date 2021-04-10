Ильхам Алиев: «Саргсян пообещал мне вернуть земли за две недели»

«Еще в ходе апрельских боев в 2016 году мы предоставили Армении шанс. После сокрушительного поражения тогдашний глава хунты Саргсян (третий президент Армении Серж Саргсян – haqqin.az) лично пообещал мне вернуть земли. В то время, когда шли апрельские бои, они днем и ночью звонили в Москву, начальнику Генштаба России, умоляли, дескать, скажите Азербайджану, пусть остановят войну. Мы остановились на тех условиях, чтобы немедленно начались переговоры, и они начались», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими в Парке военных трофеев, сообщает АзерТАдж.

Глава государства сказал, что через месяц после окончания войны в Вене уже состоялась встреча на уровне министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы: «Почему до этого не было встречи на этом уровне? Но сразу после того, как в апрельских боях мы нанесли удар по армянам, в мае состоялась встреча. В июне в России прошел саммит. Саргсян пообещал мне, что ему нужно две недели для решения вопроса. «Я обещаю, что решу это». Я сказал хорошо, и он уехал. После этого в Ереване либо они сами организовали, либо сам по себе произошел такой инцидент – захватили полицейский участок. Он отказался выполнять свое обещание под предлогом этих событий. И снова нас обманули. Не только Саргсян, но все они.

Нахчыванская операция в 2018 году, опять же, мы преподали им урок, еще раз показали, что их конец будет плохим, будете уничтожены. Это тоже не стало уроком. Саргсян был отстранен от власти. В Армении пришла новая власть. Месяц спустя, проведя успешную операцию на границе в Нахчыване, мы заняли важные стратегические позиции и уже полностью контролировали дорогу в Карабах. Во время войны, - сейчас это не секрет, - мы знали, что делается в Нагорном Карабахе. Мы могли бы перерезать эту дорогу в любой момент. Однако в этом не было необходимости. Это тоже не стало уроком. Но и новая власть попросила у нас время», - сказал президент Азербайджана.