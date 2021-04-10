На данный момент прививки от коронавируса получили более 781 млн человек в 154 странах мира. Это дает основание предполагать, что полностью вакцинировались всего 5,1% жителей планеты, сообщило в понедельник, 12 апреля, со ссылкой на собственные подсчеты агентство Bloomberg.

Отмечается, что средний темп вакцинации в странах, по которым имеется статистика, составляет сейчас 17,9 млн доз в день.

"Это обескураживает, - подчеркивает агентство. - С такими темпами потребуются годы для того, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета".

Под значительным уровнем подразумевается от 70% до 85% населения.

Bloomberg также указывает на неравномерное распределение разработанных вакцин: "В странах с наивысшим уровнем доходов вакцинация проходит в 25 раз быстрее, чем в странах с самым низким уровнем доходов". На долю самых богатых 27 государств, в которых проживает 11,1% населения планеты, приходится 39,3% прививок от COVID-19, заметило агентство.