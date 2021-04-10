Ильхам Алиев заявил, что США, Россия и Франция хотели ввести санкции против Азербайджана

«Еще в ходе войны против нас хотели ввести санкции. Мы воевали на своей земле, восстанавливали свою территориальную целостность. Вводить санкции против нас – это бессовестно и несправедливо. Кто организовывал все это? Страны-сопредседатели Минской группы. Кто это предотвратил? Дружественные нам страны, страны-члены Движения неприсоединения». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с награжденным военнослужащими.

«Потому что, будучи страной-председателем Движения неприсоединения, мы вели себя достойно. Мы помогали этим странам. Оказывали финансовую и гуманитарную помощь. Мы оказали гуманитарную, финансовую помощь более 30 странам в связи с коронавирусом. Мы защищали их интересы, а они, в свою очередь, поддержали нас. Но даже если бы была принята какая-либо резолюция, это не остановило бы нас.

Никто и ничто не могло нас остановить. Во время войны я неоднократно обращался к народу и говорил, пусть враг уйдет с наших земель, и я остановлю войну. Поэтому в свое время было необходимо добиться поддержки на международной арене. Надо было подготовить экономику. Если бы мы зависели от какой-то страны или от какого-то Международного финансового института, смогли бы мы вести войну? Конечно, нет. Они бы оказывали на нас давление, угрожали, лишили бы нас возможностей», - сказал президент.