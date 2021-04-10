Азербайджанского «вора в законе» застрелили в Москве

На северо-западе Москвы застрелен 40-летний азербайджанский «вор в законе» Али Гейдаров, более известный в криминальной среде как Альберт Рыжий. Убийство произошло в фитнес-клубе элитного жилого комплекса «Алые паруса», где жил погибший, сообщает «Прайм Крайм».

Согласно информации, убийца подошел сзади, когда Альберт занимался на тренажере, и выстрелил ему в голову, после чего сделал еще два контрольных выстрела. Камера наблюдения отчетливо запечатлела лицо убийцы.

Уроженца Гянджи Али Гейдарова относят к клану Деда Хасана, который якобы лично одобрил коронацию молодого «наследника». Из колонии в Марий Эл он вышел в июне прошлого года. Местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.